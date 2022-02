https://it.sputniknews.com/20220213/scienziati-hanno-osservato-una-grande-quantita-di-luce-provenire-da-giove-15076275.html

Scienziati hanno osservato una grande quantità di luce provenire da Giove

La nuova ricerca ha fornito una potenziale risposta al motivo per cui la sonda Ulysses che condusse un flyby di Giove nel 1992 non rilevò alcun raggio X. 13.02.2022, Sputnik Italia

Utilizzando l'osservatorio spaziale Nuclear Spectroscopic Telescope Array(NuSTAR) della NASA, un team di scienziati è riuscito a rilevare quella che sembra essere la luce a più alta energia mai osservata su Giove, riferisce space.com.La luce, che è di natura a raggi X, sembra essere la luce a più alta energia mai osservata su qualsiasi pianeta del sistema solare, tranne che la Terra.Come sottolinea il magazine di settore, non è la prima volta che i raggi X vengono avvistati su Giove, poiché l'osservatorio a raggi X Chandra della NASA e l'osservatorio XMM-Newton dell'ESA, hanno rilevato in passato raggi X prodotti da aurore, le quali si verificano quando ioni di una delle lune del pianeta gigante, Io, interagiscono con l'atmosfera di Giove.Il nuovo studio, tuttavia, sembra confermare che gli elettroni di Io possono causare emanazioni di raggi X ben più potenti di delle aurore fino ad ora osservate.La nuova ricerca potrebbe aiutare a spiegare perché la navicella Ulysses che condusse il flyby di Giove nel 1992, non vi rilevò alcun raggio X: i ricercatori coinvolti nel nuovo studio suggeriscono che i raggi X “diventano più deboli a energie più alte”, a causa del meccanismo che li produce, e forse erano troppo deboli perché Ulysses potesse rilevarli.

