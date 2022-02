https://it.sputniknews.com/20220213/salvato-sparviero-di-cooper-perso-nella-metro-di-new-york-15078749.html

Salvato sparviero di Cooper perso nella metro di New York

Salvato sparviero di Cooper perso nella metro di New York

Un soccorritore di animali è stato chiamato in una stazione della metropolitana di New York per catturare un uccello che era finito nella rete di trasporto... 13.02.2022, Sputnik Italia

Paul Flores, un agente della stazione della metropolitana di Westchester Square-East Tremont Avenue nel Bronx, ha detto che lo sparviere di Cooper sembrava avere difficoltà a trovare la via d'uscita dalla struttura dopo aver apparentemente inseguito un piccione o un uccellino più piccolo nella stazione. Flores ha detto che il rapace è rimasto all'interno della stazione per diversi giorni. Ha contattato la Audubon Society, che lo ha messo in contatto con Bobby Horvath, un vigile del fuoco in pensione che lavora con l'organizzazione per la salvaguardia degli animali "Wildlife in Need". Horvath ha portato alla stazione una rete di 5 metri e mezzo, riuscendo ad intrappolare con essa il rapace. "Era esausto, quindi sono riuscito a bloccarlo su un gradino", ha detto Horvath. Il soccorritore ha detto che l'uccello è stato rimesso in libertà giovedì pomeriggio al Pelham Bay Park.

