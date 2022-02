https://it.sputniknews.com/20220213/rasi-ex-direttore-ema-la-terza-dose-perde-efficacia-ma-il-sistema-immunitario-e-attrezzato-15088768.html

Rasi, ex direttore EMA: “La terza dose perde efficacia ma il sistema immunitario è attrezzato”

Rasi, ex direttore EMA: “La terza dose perde efficacia ma il sistema immunitario è attrezzato”

Per il consigliere del generale Figliuolo è giusto proseguire la strategia di riapertura e per la quarta dose meglio attendere tranne che per gli... 13.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-13T18:27+0100

2022-02-13T18:27+0100

2022-02-13T18:27+0100

coronavirus in italia

vaccino

vaccinazione in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/14951172_0:378:2969:2048_1920x0_80_0_0_445687f40f60aa7e20fef41d6035f61d.jpg

Secondo Guido Rasi, ex direttore dell’Agenzia europea per i medicinali e consigliere del commissario per l’emergenza pandemica Figliuolo, anche se la terza dose di vaccino perde efficacia dopo i primi due mesi, è necessario aspettare per ipotizzare una quarta dose e continuare con la strategia di riapertura graduale, dice a Repubblica.Per Rasi con i sei milioni di contagiati dovuti alla variante Omicron, “tra guariti e vaccinati, in questo momento abbiamo una grossa quota di popolazione protetta. Non è il momento di pensare alla quarta dose per tutti”.La risposta immunitaria e la sua memoriaRasi spiega le ragioni della necessaria attesa per la quarta dose del vaccino anti-Covid.“Quando il sistema immunitario viene stimolato, dal virus o dal vaccino, raggiunge il livello massimo di anticorpi. In questa fase si hanno buone chance di non essere neanche infettati se si entra in contatto col virus. Quando lo stimolo svanisce, saggiamente il sistema immunitario smette di produrre anticorpi. Questo non vuol dire che torniamo al punto di partenza”.Un discorso diverso va fatto per le persone immunocompromesse, “in quel caso è giusto valutare l’opportunità di una quarta e anche di una quinta dose od oltre, se necessario. La riflessione è in corso all’Aifa, Agenzia italiana del farmaco, che saprà dare l’indicazione migliore”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

coronavirus in italia, vaccino, vaccinazione in italia