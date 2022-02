https://it.sputniknews.com/20220213/quarta-dose-magrini-aifa-dopo-lestate-capiremo-se-servira-richiamo-di-massa-o-parziale-15093827.html

Quarta dose, Magrini (AIFA): dopo l'estate capiremo se servirà richiamo di massa o parziale"

Quarta dose, Magrini (AIFA): dopo l'estate capiremo se servirà richiamo di massa o parziale"

Il direttore dell'Agenzia Italiana per il Farmaco ritiene che il vaccino contro il Covid-19 Novovax, in arrivo dal 24 febbraio, potrà essere servire per la... 13.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-13T15:52+0100

2022-02-13T15:52+0100

2022-02-13T15:52+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0e/10415107_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_6ff9f2f80c46eff7a18e2692e221fb3a.jpg

"E' in fase di definizione" la quarta dose di vaccino Covid per gli immunodepressi. Lo ha detto il direttore generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco, Nicola Magrini, in un'intervista a La Stampa, specificando che "si sta discutendo sulla tempistica ottimale". La quarta dose sarà destinata a pazienti trapiantati o malati leucemici, sottoposti a trattamenti che bloccano i linfociti T e compromettono la risposta immunitaria. In questi soggetti potrebbe portare benefici, facendo aumentare gli anticorpi. Nei prossimi giorni arriverà una decisione sulle tempistiche, che potrebbero essere di 5-6 mesi.Per quanto riguarda il resto della popolazione, si dovrà attendere la prossima estate con l'ingresso in uno "scenario nuovo: un’immunità diffusa e una circolazione del virus ciclica, di tipo parainfluenzale". Vaccinazione pediatricaSecondo Magrini il 50% della platea verrà raggiunto nelle prossime settimane. Infine, l'arrivo del Novavax il 24 febbraio secondo Magrini aiuterà a "vaccinare un milione e mezzo di persone". Per gli over 50 non vaccinati “può rappresentare un’ulteriore opzione per coloro che hanno avuto dubbi ingiustificati sui vaccini a mRna“, ha concluso.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia