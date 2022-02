Parigi, scontri tra manifestanti del "convoglio per la libertà" e polizia-Video

https://it.sputniknews.com/20220213/parigi-scontri-tra-manifestanti-del-convoglio-per-la-liberta-e-polizia-video-15083591.html

Numerose proteste in varie parti della città messe in atto da parte degli attivisti del "convoglio della libertà". L'azione è stata segnata da tensioni, la... 13.02.2022, Sputnik Italia

Diverse persone contrarie alle vaccinazioni e alle restrizioni sanitarie imposte dal governo nel quadro della lotta al coronavirus hanno manifestato questo sabato a Parigi.I camionisti del "convoglio della libertà" hanno fatto rotta sulla capitale nonostante i divieti della prefettura. Molti i motociclisti che si sono uniti al coro di clacson diretti al centro cittadino.Diverse dozzine di manifestanti e veicoli sono riusciti a raggiungere la rotonda dell'Étoile e gli Champs-Élysées cercando di bloccare il traffico.Secondo quanto riportano i media francesi, vi sono stati scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Quest'ultime sono entrate in azione per liberare gli Champs-Élysées, dove si era concentrato il grosso della manifestazione.La polizia francese riferisce che circa 3000 veicoli hanno tentato di entrare a Parigi attraverso i varchi della capitale sulla tangenziale, sottolineando il fatto che la "manifestazione non era autorizzata". Quattordici persone sono state arrestate. Tra loro anche Jérôme Rodriguez, figura di spicco del movimento dei "gilet gialli". Ingenti le forze dell'ordine messe in campo per contrastare episodi di violenza ed eventuali rischi per la popolazione: circa 7.200 gendarmi che sono stati allertati "per far rispettare i divieti sui convogli di veicoli". Le proteste si sono concentrate in particolare agli Champs-Élysées, sotto l'Arco di Trionfo e in Place d'Italie, dove sono iniziati i primi scontri con la polizia.Il tweet qui di seguito della prefettura di Parigi mostra la messa in opera dei dispositivi di polizia per disciplinare le manifestazioni annunciate nella capitale: Un convoglio di mezzi degli attivisti ha raggiunto l'Arco di Trionfo, mentre sugli Champs-Élysées le forze dell'ordine hanno fatto più volte ricorso ai lacrimogeni:Come recita il tweet qui in calce, "una persona si è sentita male sempre sugli Champs-Élysées durante la manifestazione, ed è stata trasferita in ospedale, dopo che le è stato effettuato il massaggio cardiaco": Scontri e lanci di lacrimogeni anche in Place de l'Italie:

