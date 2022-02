Nel corso della protesta si sono registrati scontri tra i dimostranti e gli agenti delle forze dell’ordine. Almeno una persona è rimasta ferita. Secondo quanto riferito, più di 7.000 agenti di polizia sono stati schierati per impedire il blocco delle infrastrutture della città. Le manifestazioni simili si sono svolte in molti altri paesi d’Europa tra cui Svizzera, Croazia, Austria, Irlanda del Nord.

Sabato i manifestanti del movimento “convoglio della libertà” sono scesi in piazza all'Aia. Centinaia di camion hanno bloccato il centro della città per alcune... 13.02.2022, Sputnik Italia

Paesi Bassi: “convoglio della libertà” invade l’Aia - Video

