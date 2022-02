https://it.sputniknews.com/20220213/orlando-il-problema-e-arrivare-al-2023-lega-e-m5s-mi-preoccupano-15085368.html

Orlando: “Il problema è arrivare al 2023, Lega e M5S mi preoccupano”

Il Pd pronto a proseguire l’esperienza di governo e a sostenere la riforma Cartabia. “Spero che nessuno voglia prendersi la responsabilità di strappare”. 13.02.2022, Sputnik Italia

Raggiungere la fine della legislatura, senza che nessun pezzo del governo si sfili, “arrivare al 2023”, questo è per il ministro del Lavoro Andrea Orlando, il vero problema del momento.Parlando al Corriere della Sera, il ministro Dem, sottolinea il “giusto” richiamo del premier Mario Draghi ai partiti e ribadisce che “il Pd ha dato dimostrazione che, alla preoccupazione manifestata, corrisponde anche un impegno a proseguire l’esperienza del governo”.Diverso il discorso per quanto riguarda Lega e M5S, dice Orlando.“Mi preoccupano entrambi, ma per ragioni diverse. Per quanto riguarda Salvini spero per l’interesse nazionale che non rincorra Meloni anche strizzando l’occhio a posizioni antieuropeiste e no vax in un momento cruciale per l’attuazione del Pnrr e per la sconfitta della pandemia. Per quanto riguarda il M5S non parlerei di caos, ma di un passaggio difficile che mi auguro si risolva con un rafforzamento dell’alleanza progressista”.Orlando sottolinea l’importanza di proseguire il cammino del governo in questo momento e le possibili conseguenze di una spaccatura.La riforma Cartabia alla provaIntanto, uno dei temi su cui si dibatte è la riforma della giustizia. Per Orlando ci sono diversi pregi nel testo, ma bisogna smussare alcuni punti che riguardano le cosiddette “porte girevoli” per i magistrati.E “positive sono anche le norme contro le nomine a pacchetto, terreno su cui sono cresciute le distorsioni di questi anni”.

Rachele Samo

