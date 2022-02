https://it.sputniknews.com/20220213/napoli-spari-tra-la-folla-indagini-in-corso-15085088.html

Napoli, spari tra la folla, indagini in corso

Spari ieri in serata nel quartiere Fuorigrotta. Le immagini di alcune videocamere installate in zona confermano l'episodio. Un uomo ferito, ma non si segnala... 13.02.2022, Sputnik Italia

Ennesimo episodio di violenza ieri a Napoli, poco dopo le 19, in via Caio Duilio nel quartiere Fuorigrotta. Dalle prime ricostruzioni delle forze dell'ordine l'episodio ha avuto origine da un litigio poi degenerato.Indagano sulla vicenda gli uomini del Commissariato San Paolo e quelli della Municipale.Gli inquirenti hanno preso visione delle immagini di videosorveglianza di zona per far luce sulla vicenda. La persona ferita non è ancora stata reperita. Non è al momento segnalato nessun accesso agli ospedali cittadini.I video sequestrati dagli inquirenti confermano la sparatoria. Giusto a poca distanza dal luogo della sparatoria vi è un bar appartenente alla famiglia di un esponente di un noto clan di camorra. Lo stesso era rimasto ferito in un agguato a dicembre.Indagini da parte degli inquirenti a tutto campo, non si esclude nessuna pista al momento.

