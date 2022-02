https://it.sputniknews.com/20220213/meditano-sulla-spiaggia-ma-la-marea-li-trascina-in-acqua-11-morti-in-indonesia-15090314.html

Meditano sulla spiaggia ma la marea li trascina in acqua: 11 morti in Indonesia

Meditano sulla spiaggia ma la marea li trascina in acqua: 11 morti in Indonesia

La strage è avvenuta poco dopo la mezzanotte di domenica, mentre un gruppo di 23 persone stava compiendo un rituale. Sopravvissuto il guru. 13.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-13T19:19+0100

2022-02-13T19:19+0100

2022-02-13T19:19+0100

indonesia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/460/36/4603671_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_cc8d47ec1a29db76ab2cb3cb1850c1a9.jpg

L'alta marea ha spazzato via un gruppo di persone durante un rituale tradizionale sulla spiaggia di Payangan, a Java, in Indonesia. L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte di domenica e ha provocato 11 vittime, secondo quanto riportano The Star e Straits Times. Il gruppo di 23 persone si teneva per mano e meditava sulla spiaggia quando sono stati sorpresi dalle onde che li hanno trascinati in acqua. Dieci corpi sono stati recuperati dall'oceano, mentre in 12 sono riusciti a salvarsi. Risulterebbe morta un'undicesima persona, precedentemente data per dispersa. Il guru spirituale del gruppo sarebbe sopravvissuto alla strage ed è stato interrogato dalla polizia. Le autorità avevano vietato la località per la pericolosità della marea. Un ufficiale ha spiegato che spiaggia viene solitamente sorvegliata e chiusa dopo il tramonto, ma il gruppo in qualche modo ha trovato un modo per arrivarci.Non è chiaro il tipo di rituale che stessero eseguendo le vittime nella regione a maggioranza mussulmana. Alcuni dei celebranti sarebbero imparentati fra loro. Nella regione l'alta marea e le onde forti sono spesso causa di incidenti. L'anno scorso due turisti sono morti travolti dalle onde su una spiaggia di Malang, a Java. Nel 2019 invece erano morte allo stesso modo 5 persone in vacanza a Lampung.

indonesia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

indonesia