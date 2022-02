https://it.sputniknews.com/20220213/la-maggior-parte-delle-scimmie-dellesperimento-della-neuralink-di-elon-musk-e-morta-rapporto-15082581.html

La maggior parte delle scimmie dell'esperimento della Neuralink di Elon Musk è morta-Rapporto

La società di biotecnologie Neuralink, di proprietà del miliardario Elon Musk, ha sviluppato un dispositivo progettato per essere incorporato nella materia... 13.02.2022, Sputnik Italia

elon musk

usa

tecnologia

esperimento

mondo

animali

tragedia

costume, società e curiosità

psicologia

Quindici delle 23 scimmie a cui sono stati impiantati chip cerebrali Neuralink presso l'Università della California a Davis nel 2017-2020 sono morte, secondo quanto riportato dai media che citano il gruppo per i diritti degli animali della Commissione Medici per la Medicina Responsabile (PCRM).Dopo aver esaminato le registrazioni fatte dai veterinari precedentemente richieste dall'università, il gruppo sarebbe giunto alla conclusione che le scimmie utilizzate nell'esperimento della Neuralink erano state maltrattate e soggette a "estrema sofferenza".Il gruppo ha presentato una bozza di denuncia al Dipartimento dell'Agricoltura per avviare un'indagine sull'esperimento, citando potenziali violazioni della Legge sul benessere degli animali degli Stati Uniti. Sebbene Neuralink non abbia ancora commentato ufficialmente la questione, un portavoce dell'università di Davis ha detto al New York Post che il Comitato istituzionale per la cura e l'uso degli animali dell'università aveva "esaminato e approvato a fondo" il progetto.Per mostrare i progressi nell'esperimento, Neuralink ha pubblicato un video l'anno scorso che mostra una scimmia dall'aspetto sano che apparentemente usa un chip cerebrale per giocare al videogioco "Pong". Nel dicembre 2021, Musk ha affermato che Neuralink dovrebbe iniziare i test sull'uomo quest'anno.

usa

2022

