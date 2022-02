https://it.sputniknews.com/20220213/israele-libano-continuano-i-colloqui-per-il-confine-marittimo-ma-non-ce-una-soluzione-in-vista-15085524.html

Israele-Libano, continuano i colloqui per il confine marittimo ma non c'è una soluzione in vista

Gli Stati Uniti cercano una mediazione tra i due Stati, da anni senza relazioni diplomatiche, per trovare un accordo sulle trivellazioni nell'area. 13.02.2022, Sputnik Italia

Proseguono le pressioni degli Stati Uniti sia sul Libano che su Israele per raggiungere un accordo sulla demarcazione del loro confine marittimo. La disputa ha finora impedito l'esplorazione di un'area contesa fra i due Paesi, che si ritiene essere ricca di gas.Anni di animosità e guerra hanno impedito a Israele e Libano di risolvere la crisi. Ora, con la mediazione statunitense, una soluzione potrebbe essere all'orizzonte.Siamo divisiMohammed Kleit, un giornalista di Beirut, ha monitorato da vicino gli sviluppi e afferma che i media locali e il pubblico sono in gran parte divisi sul loro atteggiamento nei confronti dei negoziati.Il secondo, dice il giornalista, è guidato dalla sfiducia che Beirut ha nei confronti di Usa e Israele.Crisi energetica acutaIl Libano ha problemi energetici da anni. Le perdite della sua compagnia elettrica statale, Electricite Du Liban, hanno contribuito in modo significativo alla crescita del debito del paese.Per far fronte alla crisi, le autorità libanesi importavano risorse energetiche, ma poiché la situazione finanziaria del paese è peggiorata nel 2019, ciò è diventato quasi impossibile. Di conseguenza, lo stato è spesso immerso nell'oscurità; le code alle stazioni di servizio sono diventate un fenomeno comune .Quelle crisi energetiche e finanziarie hanno suscitato il malcontento pubblico e le proteste di piazza. La situazione di tensione nel Paese ha portato più volte esperti e giornalisti a ritenere che il Libano fosse ad un passo da un'altra guerra civile.Per evitare uno scenario del genere, il Libano ha accettato di intrattenere colloqui con gli Stati Uniti per risolvere la lunga disputa decennale con Israele, ma Kleit dubita che una soluzione sia possibile a breve.Nessuna soluzione in vista?La prima ragione sono le richieste "inverosimili" di Washington, che insiste sul fatto che il Libano dovrebbe condividere le sue risorse marittime con Israele. Il secondo è la sfiducia generale libanese nel Dipartimento di Stato come negoziatore equo.Beirut sa di non sottovalutare l'influenza che gli Stati Uniti hanno nella regione e nel mondo. Da un lato, Washington ha fornito al paese arabo centinaia di milioni di dollari in assistenza umanitaria annuale. Ha dato il via libera all'Egitto per trasferire gas al Libano affamato di energia attraverso la Giordania e la Siria .D'altra parte, sapeva imporre sanzioni alle sue società e banche e il timore è che possa anche condizionare il Fondo Monetario Internazionale, che attualmente sta conducendo negoziati con il Libano su una generosa iniezione di denaro, e impedirgli di sbloccare miliardi di dollari necessari per l'assistenza del Libano .Il Libano ha un disperato bisogno di quel pacchetto monetario. Nel 2021, i tassi di povertà nel paese si sono avvicinati al 75%. Anche i livelli di disoccupazione sono stati allarmanti, ma per ottenere iniezioni di denaro internazionali, Beirut deve attuare una serie di riforme politiche ed economiche .Ora, con gli Stati Uniti che stanno intensificando i suoi sforzi, al Libano potrebbe anche essere chiesto di porre fine alla sua disputa marittima con Israele.Tuttavia, c'è un problema: Hezbollah. La milizia sciita sostenuta dall'Iran è in guerra con Israele dagli anni '80, e non c'è "alcuna possibilità", dice Kleit, che il gruppo acconsentirà a cedere alle pressioni statunitensi.

