Incendio a Milano, brucia una palazzina del centro: rogo domato

Un incendio ha interessato questa mattina una palazzina del centro del capoluogo lombardo, non lontano dalla Torre Velasca. 13.02.2022, Sputnik Italia

Un rogo ha interessato questa mattina l'ultimo piano di una palazzina in pieno centro a Milano, a pochi metri dalla Torre Velasca, in via Chiaravalle.Le fiamme si sono originate all'interno di un grosso appartamento di circa 300 metri quadrati, riferiscono gli uomini del vicino comando dei vigili del fuoco intervenuto sul posto. Gli stessi hanno repentinamente spento il rogo, intervenendo con una autoscala esterna e altri mezzi di supporto. La palazzina è stata evacuata per permettere le operazioni di spegnimento. Si indaga sulle cause.

