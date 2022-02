https://it.sputniknews.com/20220213/grosseto-dramma-sulla-ferrovia-persona-investita-da-un-treno-15092763.html

Grosseto, dramma sulla ferrovia: persona investita da un treno

Una persona ancora in attesa di identificazione è morta investita da un treno sulla linea Tirrenica Sud, in direzione Roma, tra le stazioni di Grosseto e... 13.02.2022, Sputnik Italia

L'incidente è avvenuto intorno alle 7 di questa mattina. Rfi fa sapere che la circolazione è rimasta bloccata per circa 2 ore per permettere all'Autorità giudiziaria di compiere i dovuti accertamenti di rito. Sono stati predisposti autobus sostitutivi. Si segnalano ritardi tra i 30 e gli 80 minuti in direzione Roma, e alcuni treni cancellati.Situazione in fase di risoluzione, con Trenitalia che comunica già dalle ore 10:00 il ripristino della linea. Di seguito l'elenco dei treni che hanno subito cancellazione o modifica dell'orario per l'intervento della Autorità Giudiziaria, come riporta Terzobinario.it : Treni direttamente coinvolti:• FB 8606 Roma Termini (6:57) – Torino Porta Nuova (13:40)• IC 501 Sestri Levante (5:05) – Napoli Centrale (12:29)• RV 4127 Pisa Centrale (7:45) – Roma Termini (11:50)Treni parzialmente cancellati:• RV 4125 Pisa Centrale (5:45) – Roma Termini (9:48): cancellato tra Montepescali (7:17) e Grosseto (7:28).

