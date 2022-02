https://it.sputniknews.com/20220213/gender-gap-in-svizzera-ginevra-fa-pagare-meno-le-donne-a-teatro-e-al-museo-15097713.html

Gender gap in Svizzera, Ginevra fa pagare meno le donne a teatro e al museo

L’iniziativa, seppur simbolica, porta l’attenzione sul divario salariale tra uomini e donne, circa il 20% in meno. Nei Cda delle quotate soltanto il 27% è... 13.02.2022, Sputnik Italia

La differenza di retribuzioni tra uomini e donne in Svizzera si fa sentire e secondo i recenti studi si attesta attorno al 20% in meno per il personale femminile. Un gender gap che l’amministrazione comunale di Ginevra intende ridurre, con un gesto molto simbolico: la città elvetica ha deciso di concedere uno sconto proprio del 20% per le donne nelle strutture comunali, come teatri, musei, centri sportivi e piscine.Poche donne ai vertici delle grandi aziendeLa situazione elvetica fotografa un Paese a trazione maschile, in cui, secondo i dati dell’Istituto federale di statistica il 60,9% di chi riceve un salario inferiore ai 4.000 franchi, pari a meno di 4.000 euro al mese, è composto da donne.Al contrario, l’81,2% di coloro che hanno stipendi sopra i 16.000 franchi, poco meno di 16.000 euro, sono uomini.Tetto di cristallo anche nelle grandi aziende e nei Cda delle imprese quotate allo Swiss Market Index di Zurigo: qui le donne sono soltanto il 27%. La quota per legge dovrebbe essere almeno del 30%.

