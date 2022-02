https://it.sputniknews.com/20220213/funzionari-onu-sotto-accusa-per-la-morte-dellambasciatore-attanasio-ma-la-strada-e-tutta-in-salita-15093987.html

Funzionari ONU sotto accusa per la morte dell'ambasciatore Attanasio, ma la strada è tutta in salita

Funzionari ONU sotto accusa per la morte dell’ambasciatore Attanasio, ma la strada è tutta in salita

Dopo un anno dalla morte in Congo dell’Ambasciatore italiano Luca Attanasio arriva una svolta: rischiano di finire sotto processo due dipendenti del World Food... 13.02.2022, Sputnik Italia

A un anno di distanza dall’uccisione in Congo dell’Ambasciatore italiano Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci rischiano il processo due membri del World Food Programme, indagati per l’omissione delle più basilari regole di sicurezza e per aver dichiarato il falso nella documentazione riguardante il convoglio.Finalmente si farà chiarezza sulle responsabilità che hanno portato il 22 febbraio 2021 alla morte dell’Ambasciatore Attanasio? Ad avere diversi dubbi è Matteo Giusti, esperto di Africa, analista per la rivista Limes, autore del saggio “L’omicidio Attanasio, morte di un ambasciatore”, intervistato sulla vicenda da Sputnik Italia.— Potrebbero finire sotto processo due dipendenti del World Food Programme che secondo la Procura di Roma avrebbero delle responsabilità concrete nella morte dell’Ambasciatore Attanasio. Matteo Giusti, secondo lei è una svolta importante nelle indagini?— Credo sia un passo importante, perché finalmente si fa qualcosa di concreto. Ci aspettavamo che ci fossero questi due indagati, anche se Rocco Leone, vice presidente del World Food Programme in Congo, è un nome importante, il quale non sembrava poter esser coinvolto.Le accuse mosse sono diverse:— Non c’è il rischio secondo lei che il World Food Programme ostacoli in qualche modo il processo?— Il World Food Programme ha già provato ad ostacolare il processo chiedendo l’immunità diplomatica per i suoi membri. La magistratura ed anche il ministero degli Esteri italiani si oppongono a questa immunità perché viene riconosciuta soltanto per reati e persone in Italia. Trattandosi di Congo la nostra magistratura non riconosce l’immunità.Il World Food Programme non vuole che vengano processate persone del loro gruppo perché la ritengono un’offesa grave e tenteranno in tutti i modi di evitare il processo tanto che il responsabile congolese della sicurezza è già stato spostato in Madagascar e tutti i membri del convoglio sono stati spostati o all’estero o in province remote del Congo per mettere in difficoltà la magistratura italiana in termini di interrogatori.— I parenti dell’Ambasciatore Attanasio ripongono fiducia nella magistratura italiana, ma esprimono anche paura perché il processo venga ostacolato. Quali sono le prospettive secondo lei?— La strada è tutta in salita per arrivare alla verità quindi?— Ci sono due filoni. Quello dell’omesso controllo e della mancata sicurezza. Il primo filone sarebbe quello per omicidio e terrorismo, così l’ha definito la magistratura di Roma. Dietro agli arresti dei presunti aggressori che ci sono stati le settimane scorse in Congo non ci sono prove. La magistratura di Roma ha chiesto i verbali, ma non sono stati ancora inviati, perché non credono che siano veramente i colpevoli. Il rischio è che abbiano preso quattro delinquenti di strada e che gli abbiano dato la colpa per farsi belli difronte al mondo.L'opinione dell'autore potrebbe non riflettere la posizione dell'autore

