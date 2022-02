https://it.sputniknews.com/20220213/firenze-terza-aggressione-in-una-settimana-e-allarme-sicurezza-15085672.html

Firenze, terza aggressione in una settimana, è allarme sicurezza

Firenze, terza aggressione in una settimana, è allarme sicurezza

Tre donne picchiate in meno di una settimana: è allerta a Firenze per la sicurezza. Il sindaco chiede maggiori controlli e una maggiore presenza delle forze... 13.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-13T13:13+0100

2022-02-13T13:13+0100

2022-02-13T13:13+0100

firenze

donne

sicurezza

allerta

criminalità

polizia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/14053125_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9631d70667d6a1dbf1e4152207e978e2.jpg

Con il volto tumefatto, sei punti sul mento, e varie altre ferite su tutto il corpo, una donna ha raccontato di essere stata avvicinata in centro da uno sconosciuto, risultato poi un immigrato del Gambia, un violento già noto alle forze dell'ordine e già arrestato per un tentato omicidio ed un'altra aggressione nei confronti di un'altra donna. È il terzo episodio in un mese. ll sindaco Dario Nardella contatta questore e prefetto, dicendo che "Serve una reazione immediata e compatta di tutte le forze dell’ordine e della polizia locale".Confronto con il ministro dell'InternoIntanto si è avuto un triplice confronto sulla preoccupante situazione cittadina tra il prefetto Valerio Valenti, il questore Maurizio Auriemma e il ministro dell'Interno Lamorgese, quest'ultimo raggiunto in collegamento telefonico.A Lamorgese, Nardella ha chiesto di inviare un nuovo contingente di uomini in divisa, "perché solo con il controllo del territorio capillare si ottengono risultati significativi", auspicando che la nuova stazione dei carabinieri di Santa Maria Novella posso vedere al più presto la fine dei lavori. La prefettura intanto fa sapere che vuole mettere in campo un pacchetto di risposte concrete per fronteggiare l'ondata di violenza. Così il sindaco, che auspica l'installazione di ulteriori e nuove telecamere sul territorio e maggiori controlli, il tutto nell'ottica della prevenzione.Di ieri la notizia di un altro caso, l'aggressione avvenuta a danno di una turista spagnola 22enne, aggredita in zona piazza San Marco, intorno alle 4 di notte di venerdì. La giovane era stata gettata in terra all'improvviso da uno sconosciuto che l'aveva raggiunta alle spalle, strappandole di dosso la borsa.

https://it.sputniknews.com/20220116/napoli-39enne-ferito-alla-gamba-da-un-colpo-di-arma-da-fuoco-in-un-tentativo-di-rapina-a-suo-danno-14633892.html

firenze

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

firenze, donne, sicurezza, allerta, criminalità, polizia