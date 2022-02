https://it.sputniknews.com/20220213/covid-salvini-negativo-dopo-dieci-giorni-di-autoisolamento-15090437.html

Covid, Salvini negativo dopo dieci giorni di autoisolamento

Covid, Salvini negativo dopo dieci giorni di autoisolamento

Il leader della Lega aveva comunicato all'inizio del mese di essere positivo al coronavirus e asintomatico. 13.02.2022, Sputnik Italia

Con un video pubblicato sui social che ha come sottofondo la canzone "Io penso positivo" di Jovanotti, Matteo Salvini ha comunicato l'esito negativo del tampone. Il leader leghista aveva contratto il Covid all'inizio del mese ed il 3 di febbraio ha dichiarato di essere asintomatico ed in autoisolamento nella sua abitazione, dove ha continuato a svolgere la sua attività lavorativa e le dirette sui social.La positività gli ha impedito di essere presente in Parlamento durante il giuramento per il secondo mandato al Colle di Sergio Mattarella.

