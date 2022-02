https://it.sputniknews.com/20220213/coldiretti-a-san-valentino-in-53-milioni-torneranno-a-cena-fuori-15090932.html

Coldiretti: a San Valentino in 5,3 milioni torneranno a cena fuori

Coldiretti: a San Valentino in 5,3 milioni torneranno a cena fuori

Dopo un gennaio che ha portato a perdite nella ristorazione per 1,5 miliardi di euro, si prevede una ripresa grazie all'allentamento delle restrizioni per il... 13.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-13T14:40+0100

2022-02-13T14:40+0100

2022-02-13T14:40+0100

san valentino

italia

coldiretti

previsione

economia

costume, società e curiosità

spesa

prodotti

statistica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/873/00/8730081_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3d7c34c8303fe57c86df0527aa53d06d.jpg

Si torna a tavola in ristoranti, agriturismi, trattorie per festeggiare questo San Valentino 2022. Lo prevede la Coldiretti: 5,3 milioni di innamorati che l'anno scorso si sono visti costretti ai festeggiamenti chiusi in casa, potranno recarsi nei ristoranti, negli agriturismi e nelle tante strutture ricettive disseminate sul territorio.Cauto ottimismo palesato dall'associazione di categoria, alla luce degli allentamenti delle restrizioni per la pandemia di coronavirus che hanno dato nell'ultimo anno un duro colpo non solo alla ristorazione, ma a tutta quanta la filiera di approvvigionamento, fino alla produzione. Gennaio poi si è rivelato un mese complicato, se pensiamo al picco di contagi da variante Omicron, che ha portato il settore a subire un danno quantificato in 1,5 miliardi di euro. Numerose difatti erano state le disdette da parte dei ristoranti per le forniture di molti prodotti agroalimentari: vino, olio, verdure ma anche carne e pesce, con comprensibile danno per i produttori. Grazie dei fioriAltro elemento simbolo dei festeggiamenti del 14 febbraio sono i fiori, con l'associazione di categoria che stima una spesa complessiva per 100 milioni di euro. Quest'anno i rincari del settore energetico hanno davvero messo la produzione a dura prova, con i vivai che faticano a non produrre in netta perdita. Bisogna ricordare che al costo per il riscaldamento delle serre, ad esempio, si aggiungono i carburanti per i macchinari, i fertilizzanti, il materiale per il confezionamento.

https://it.sputniknews.com/20220124/zona-arancione-da-oggi-dentro-1-italiano-su-5-allarme-coldiretti-crollo-dei-consumi-fuori-casa-14730454.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

san valentino, italia, coldiretti, previsione, economia, costume, società e curiosità, spesa, prodotti, statistica