Chieti sotto shock: omicidio in strada, uomo freddato in strada con decine di colpi di pistola

Un 72enne è stato ucciso a Lanciano, in provincia di Chieti, raggiunto da numerosi colpi di pistola. La polizia indaga sul movente. 13.02.2022, Sputnik Italia

Un uomo è stato freddato questa mattina intorno alle ore 10 mentre, come riporta il figlio, si stava recando alla messa. L'agguato a danno dell'uomo è avvenuto nel quartiere Santa Rita di Lanciano, paesino ad una cinquantina di chilometri da Chieti. L'uomo è stato raggiunto da decine di colpi di pistola. Le forze dell'ordine si sono recate sul posto per effettuare i rilievi del caso. Il pubblico ministero ha aperto un'indagine per individuare il responsabile del brutale agguato, costato la vita all'uomo ed il movente.

