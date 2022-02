https://it.sputniknews.com/20220213/caro-bollette-di-maio-necessario-intervento-nel-prossimo-cdm-15097417.html

Caro bollette, Di Maio: "Necessario intervento nel prossimo CdM"

Caro bollette, Di Maio: "Necessario intervento nel prossimo CdM"

Interventi concreti per bloccare gli aumenti in bolletta sul tavolo del prossimo Consiglio dei Ministri. L'auspicio arriva dal ministro Di Maio. 13.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-13T18:18+0100

2022-02-13T18:18+0100

2022-02-13T18:18+0100

italia

energia

energia elettrica

bollette

Gli aumenti in bolletta sono una priorità che deve essere sul tavolo del prossimo Consiglio dei Ministri.Lo ha ribadito, in una nota sui social, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, di ritorno da una serie di incontri con gli imprenditori del Made in Italy, avvenuti nei giorni scorsi. Il ministro ha partecipato ieri all'inaugurazione del nuovo stabilimento della Steel di Carpi, Modena, dove ha incontrato imprenditori di aziende dell'export italiano. In quest'occasione ha annunciato che il caro bollette sarà sul tavolo del CdM già la prossima settima, per stabilire un "un ampio intervento" per ridurre i costi sostenuti dall'industria. "Sapere che ci sono aziende che da settimane hanno deciso di spegnere le attività, deve preoccupare tutti, anche chi un'azienda non ce l'ha", ha affermato.

