Caos M5S, Crimi: “Non avevo detto a Conte del regolamento che lo salva, me ne ero dimenticato”

L’ex reggente del Movimento spiega il cortocircuito sull’atto che potrebbe risolvere l’impasse dopo la sospensione della leadership dell’ex premier da parte... 13.02.2022, Sputnik Italia

Prassi consolidata, molteplici regolamenti, mail di quattro anni fa e una dimenticanza. Ci sono tanti elementi dietro la notizia dell’esistenza di un atto, interno al Movimento 5 Stelle, che risolverebbe la situazione in cui da giorni si trova il capo del M5S, Giuseppe Conte, sospeso di fatto dalla sua presidenza dopo la decisione del tribunale di Napoli che invalida la sua elezione.A spiegarlo è Vito Crimi, ex reggente del Movimento, che ha ripescato tra le mail del 2018 il regolamento in questione, che autorizza a ridurre la platea degli iscritti autorizzati a votare a coloro con più di sei mesi di anzianità.“Quel regolamento era noto a tanti attivisti”, ma Crimi a Conte non lo aveva detto.Per questo “sono rimasto basito quando ho visto l’ordinanza. A quel punto ho detto a Giuseppe: ora mi metto a cercarlo, ho fatto il ripristino del backup, ho dovuto richiamare il mio ex segretario che lavorava con me quando ero sottosegretario all’Editoria, all’epoca dei fatti. Mi sono messo a spulciare migliaia di mail”.Un’idea di Di Maio il regolamentoCrimi risale all’origine dell’atto interno al Movimento e racconta la sua genesi.Quindi a quel punto era stato fatto un verbale, “stiamo parlando di legalese, davanti a un fatto politico inattaccabile: il riconoscimento plebiscitario degli iscritti del M5S verso Conte”.E Crimi è convinto che dietro alla sentenza ci sia di più.

