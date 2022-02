https://it.sputniknews.com/20220213/brusaferro-cts-la-discesa-e-chiara-meno-casi-in-ogni-fascia-di-eta-15086055.html

Brusaferro (Cts): “La discesa è chiara, meno casi in ogni fascia di età”

Per raggiungere l’obiettivo hanno contato la campagna vaccinale, il Sistema sanitario nazionale e il consenso degli italiani all’adesione alle regole. 13.02.2022, Sputnik Italia

Parole di ottimismo da Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità e portavoce del Comitato tecnico scientifico, sull’andamento della pandemia in Italia, dove, i dati parlano da soli, secondo quanto espone al Corriere della Sera.E questo dato significa che “le infezioni diminuiscono in ogni fascia d’età”.Tra i 60 e gli 80 anni l’incidenza settimanale si attesta tra i 4-500 ogni 100 mila abitanti, mentre nei più giovani (under 19) superano i 1.500. Obiettivo raggiunto grazie a tre fattoriSecondo Brusaferro “la copertura vaccinale, la capacità di aver garantito un milione di tamponi al giorno, hanno fatto la differenza così come i comportamenti degli italiani, consapevoli di dover collaborare”.E sono tre gli elementi che hanno portato a questo risultato: “La vaccinazione ha cambiato la storia dell’epidemia però se non fosse stata accompagnata dalla forte adesione e dal consenso generale dei cittadini forse non saremmo arrivati a questi risultati. E poi il valore aggiungo del Servizio sanitario che, tra gli altri, ha potuto fare leva sui dipartimenti di prevenzione”.I dipartimenti di prevenzione, sottolinea il portavoce del Cts, sono stati cruciali: si tratta di aree delle Asl che si occupano da sempre della “prevenzione delle malattie infettive attraverso vaccinazione e sorveglianza, monitoraggio e controllo di rischi ambientali, sicurezza dei luoghi di lavoro, salute animale, qualità di acque e alimenti”.

