Australia, si aggiudica $ 185.000 con un gratta e vinci regalatogli per il compleanno

In Australia un uomo originario di Noosa, nel Queensland, ha detto ai funzionari della lotteria che il biglietto vincente gli era stato donato come regalo di compleanno. L'uomo ha detto di essere rimasto talmente sbalordito quando ha saputo che il biglietto era vincente e che il jackpot era di 185.546 dollari e 40 centesimi e che stentava a credere all'avvenimento:L'uomo poi, ironizzando, ha affermato che l'anno prossimo la sua famiglia farà probabilmente fatica a superare i festeggiamenti di quest'anno.Ora, il fortunato vincitore sta riflettendo insieme ai propri familiari su come spendere il montepremi.

