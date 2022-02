https://it.sputniknews.com/20220212/un-uomo-impila-quattro-uova-una-sopra-laltra-per-battere-il-guinness-dei-primati-e-record-15071057.html

Un uomo impila quattro uova una sopra l'altra per battere il Guinness dei primati: è record

Un uomo impila quattro uova una sopra l'altra per battere il Guinness dei primati: è record

Quattro uova impilate una sopra l'altra sono valse il Guinness World Record ad un uomo dello Yemen, Mohammed Muqbel. 12.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-12T23:56+0100

2022-02-12T23:56+0100

2022-02-12T23:56+0100

mondo

guinness dei primati

costume, società e curiosità

record

yemen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/881/06/8810601_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_56aca6d254200d55c4f14272d3c21023.jpg

Un uomo dello Yemen è riuscito ad impilare uno sull'altro ben 4 uova, battendo il suo precedente Guinness World Record.Mohammed Muqbel, in precedenza era riuscito a posizionare una sull'altra 3 uova, ma è riuscito "a battere se stesso", arrivando a 4 uova impilate in un tentativo effettuato a Istanbul, in Turchia.Muqbel ha detto che l'impresa è stata alquanto difficile, "più di quanto sembri".Ha poi aggiunto che la tecnica richiede "un'enorme pazienza, concentrazione e calma".L'autore dell'attuale record del mondo, disciplina "uova una sopra l'altra", certo, ha riferito di aver scoperto il proprio talento in giovane età.

https://it.sputniknews.com/20220210/albero-di-natale-in-equilibrio-sul-mento-per-oltre-unora-e-mezza-e-record-da-guinness---video-15036701.html

yemen

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, guinness dei primati, costume, società e curiosità, record, yemen