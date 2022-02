https://it.sputniknews.com/20220212/ucraina-salvini-evitare-escalation-per-sicurezza-nazionale-15070845.html

Ucraina: Salvini, evitare escalation per sicurezza nazionale

Ucraina: Salvini, evitare escalation per sicurezza nazionale

Matteo Salvini chiede di evitare l'escalation militare in Ucraina, poiché dal paese est europeo arrivano 30 miliardi di metri cubi di gas russo destinati al... 12.02.2022, Sputnik Italia

ucraina

relazioni russia-ucraina

gas per ucraina

“Al mercato italiano vengono destinati circa 30 miliardi di metri cubi di gas russo, attraverso l'Ucraina. Attenuare le tensioni ed evitare un'escalation militare è una questione di sicurezza nazionale per il nostro Paese”. Questo quanto scrive su Twitter il capo della Lega, Matteo Salvini.Sicurezza e tensioni sull'UcrainaL'Occidente continua ad accusare la Russia di "ammassare le truppe" vicino al confine con l'Ucraina e afferma che Mosca intende "invadere" il suo vicino. La Russia ha più volte sottolineato di non minacciare nessuno e che le affermazioni d'"invasione" sono a dir poco provocazioni.Allo stesso tempo, il rafforzamento militare della Nato nell'Europa orientale, sullo sfondo della presunta "invasione", solleva preoccupazioni per la sicurezza a Mosca, ha sottolineato il Cremlino, che chiede che l'Occidente fornisca garanzie legali, affinché l'Alleanza Atlantica non si espanda verso est o non dispieghi armi offensive in Europa orientale.Nel corso delle ultime settimane, la Russia ed i paesi occidentali sono stati impegnati in un teso dialogo sulla sicurezza.

