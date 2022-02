https://it.sputniknews.com/20220212/turkmenistan-indette-elezioni-presidenziali-anticipate-il-12-marzo-15070753.html

Turkmenistan, indette elezioni presidenziali anticipate il 12 marzo

Turkmenistan, indette elezioni presidenziali anticipate il 12 marzo

Le elezioni presidenziali anticipate nel paese centroasiatico si svolgeranno il 12 marzo, ha riferito a Sputnik Bezirgen Karayev, l'assistente del presidente... 12.02.2022, Sputnik Italia

Venerdì, il presidente turkmeno Gurbanguly Berdimuhamedov, 64 anni, ha affermato che ai giovani leader dovrebbe essere concessa l'opportunità di governare il Paese. A tal proposito, al presidente della Commissione Elettorale Centrale sarebbe stato chiesto di avviare i preparativi per le elezioni anticipate.Il Turkmenistan ha tenuto le ultime elezioni presidenziali nel febbraio 2017. È stata la prima votazione da quando, l'anno prima, era stata adottata la nuova Costituzione, che ha esteso il mandato presidenziale da cinque a sette anni. I candidati devono avere un'età compresa tra 40 e 70 anni, parlare turkmeno e aver risieduto in Turkmenistan per almeno 15 anni prima delle elezioni.Le prossime elezioni si sarebbero dovute svolgere nel 2024. Berdimuhamedov è il capo di Stato del Paese dal 2006.

