Traffico di esseri umani a Milano, usavano appartamenti in affitto: 10 arrestati

Traffico di esseri umani attraverso Milano. I malcapitati arrivavano dall'Africa e dallAfghanistan ed erano destinati alla Francia, sostavano nel capoluogo... 12.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-12T09:22+0100

Gli appartamenti servivano ai due gruppi criminali per alloggiare temporaneamente i migranti clandestini, prima di fargli condurre il viaggio verso altre nazioni europee.Alle due associazioni per delinquere, finalizzate al traffico di esseri umani, il passaggio oltre confine fruttava 500 euro a migrante.La doppia rete è stata sgominata dalla Polizia di Stato, coordinata dalla procura della Repubblica di Milano Direzione distrettuale antimafia.Sono stati arrestati sei cittadini camerunensi e quatto afghani, considerati essere gli organizzatori di almeno 29 viaggi clandestini.La Polizia di Stato si è avvalsa di pedinamenti e immagini video realizzate con telecamere collocate in punti strategici nei luoghi dove avvenivano gli scambi di esseri umani.Sotto analisi anche il traffico telefonico condotto dagli arrestati.I due sodalizi criminali erano ben organizzati, studiavano ogni viaggio nei particolari, cercando sempre nuove strade da percorrere per evitare di incappare in controlli delle forze dell’ordine.L’attività criminale era in grado di rifornirsi anche di documenti falsi per l’espatrio dei migranti clandestini.

