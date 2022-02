https://it.sputniknews.com/20220212/telescopio-james-webb-iniziata-la-messa-a-fuoco-15078417.html

Telescopio James Webb, iniziata la "messa a fuoco"

Sono iniziate le operazioni di messa a fuoco per il telescopio James Webb.Gli ingegneri stanno provvedendo alla regolazione dei segmenti per farli funzionare all'unisono, utilizzando le 18 diverse immagini che il telescopio ha prodotto. Quando i 18 punti collimeranno perfettamente uno sopra l'altro, Webb sarà ufficialmente pronto a studuiare il cosmo. Tali operazioni saranno effettuate nel giro di circa due mesi.Il telescopio, che ha raggiunto il suo punto ideale per le osservazioni di recente, è costato 10 miliardi di dollari.Il suo specchio primario misura 6,5 m e permetterà di catturare eventi accaduti solo un paio di centinaia di milioni di anni dopo il Big Bang. Webb è considerato il successore del veterano Hubble Space Telescope, ma è molto più grande. Per la messa in orbita infatti si è dovuto ripiegare i 18 frammenti per permetter loro di essere sistemati nel vettore di lancio. Una volta in orbita, i vari componenti sono stati riposizionati.Per raggiungere una perfetta messa a fuoco si deve puntare una particolare stella fissa nel cielo tracciando l'immagine riprodotta su ogni segmento del telescopio, facendo poi le dovute modifiche.

