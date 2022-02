Telefonata tra Putin e Macron: discusse le speculazioni su "invasione russa" dell'Ucraina - Cremlino

https://it.sputniknews.com/20220212/telefonata-tra-putin-e-macron-discusse-le-speculazioni-su-invasione-russa-dellucraina---cremlino-15080665.html

Durante i colloqui telefonici con Emmanuel Macron, il capo di Stato russo ha sottolineato la riluttanza dei Paesi occidentali a spingere Kiev ad attuare gli... 12.02.2022, Sputnik Italia

Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente francese Emmanuel Macron hanno discusso della situazione relativa alle speculazioni provocatorie su una presunta "invasione" russa pianificata dell'Ucraina, ha riferito l'ufficio stampa del Cremlino. Durante i colloqui telefonici con Emmanuel Macron, il capo di Stato russo ha sottolineato la riluttanza dei Paesi occidentali a spingere Kiev ad attuare gli accordi di Minsk, come emerso ancora una volta "nel giro di consultazioni senza successo tenutosi il 10 febbraio a Berlino dai consiglieri politici dei leader dei Paesi del formato di Normandia (Russia, Ucraina, Francia e Germania - ndr)". Il presidente russo Vladimir Putin ha attirato l'attenzione del presidente francese Emmanuel Macron sulla mancanza di una risposta significativa da parte degli Stati Uniti e della Nato alle iniziative di sicurezza russe, ha rilevato l'ufficio stampa del Cremlino. I colloqui telefonici sono stati avviati dalla parte francese, ha rilevato il Cremlino.Sicurezza e tensioni sull'UcrainaL'Occidente continua ad accusare la Russia di "ammassare le truppe" vicino al confine con l'Ucraina e afferma che Mosca intende "invadere" il suo vicino. La Russia ha più volte sottolineato di non minacciare nessuno e che le affermazioni d'"invasione" sono a dir poco provocazioni.Allo stesso tempo, il rafforzamento militare della Nato nell'Europa orientale, sullo sfondo della presunta "invasione", solleva preoccupazioni per la sicurezza a Mosca, ha sottolineato il Cremlino, che chiede che l'Occidente fornisca garanzie legali, affinché l'Alleanza Atlantica non si espanda verso est o non dispieghi armi offensive in Europa orientale.Nel corso delle ultime settimane, la Russia ed i paesi occidentali sono stati impegnati in un teso dialogo sulla sicurezza.

