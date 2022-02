https://it.sputniknews.com/20220212/solo-lui-sa-se-ha-avuto-il-covid-fabio-fognini-interviene-sul-caso-novak-djokovic-15075071.html

"Solo lui sa se ha avuto il Covid": Fabio Fognini interviene sul 'caso' Novak Djokovic



Novak Djokovic potrebbe aver evitato i riflettori del pubblico da quando è stato espulso dall'Australia il mese scorso, ma la controversia sul suo test... 12.02.2022, Sputnik Italia

L'ex finalista ai quarti dell'Open di Francia Fabio Fognini, uno dei pochi uomini che hanno sconfitto Rafael Nadal sulla terra battuta, ha sollevato forti dubbi sul sospetto test Covid positivo di dicembre del 20 volte campione del Grande Slam Novak Djokovic, secondo quanto riportato dall'emittente spagnola El Grafico.Sebbene non molti giocatori siano stati in contatto con il serbo dopo che le autorità australiane lo hanno respinto dal Paese, l'ex numero 9 del mondo ha rivelato di essere in contatto con il serbo e di aver parlato con il Roland Garros in carica e il campione di Wimbledon.Sebbene Fognini abbia espresso dubbi sulle prove fornite da Djokovic, ha dichiarato di essere scontento dell'intero episodio e gli sarebbe piaciuto vedere il numero 1 del mondo competere a Melbourne."È stato triste: se ne parlava più delGrande Slam. Non voglio dire altro. Mi sarebbe piaciuto vederlo giocare", ha concluso.Nel frattempo, in assenza di Djokovic, Nadal ha scritto la storia a Victoria diventando il primo uomo ad aggiudicarsi 21 titoli del Grande Slam con la sua vittoria sul russo Daniil Medvedev nella finale degli Australian Open.

