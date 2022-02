https://it.sputniknews.com/20220212/sicilia-migranti-9-persone-fermate-dai-carabinieri-15077571.html

Sicilia, migranti: 9 persone fermate dai Carabinieri

I Carabinieri hanno intercettato nove migranti sbarcati all'alba sulle coste di Porto Palo, fermati prima che potessero raggiungere il vicino centro abitato di... 12.02.2022, Sputnik Italia

Nove persone facenti parti di un gruppo di migranti, che questa notte hanno raggiunto le coste della Sicilia, a Porto Palo, frazione del comune di Menfi, in provincia di Agrigento, sono stati intercettati e bloccati dai carabinieri.Molti altri migranti sarebbero riusciti, invece, ad allontanarsi. Le ricerche sono ancora in corso.Il natante su cui viaggiavano i migranti non è stato trovato.

