Russia, al via imponenti esercitazioni navali nel Mar Nero per simulare la difesa della Crimea

Russia, al via imponenti esercitazioni navali nel Mar Nero per simulare la difesa della Crimea

Le esercitazioni rientrano all'interno di una serie più ampia di addestramenti di guerra, annunciati dalla Marina russa a gennaio, su più fronti, che... 12.02.2022, Sputnik Italia

Oltre trenta navi della flotta russa del Mar Nero hanno lasciato i loro porti di origine a Sebastopoli e Novorossijsk per esercitazioni di difesa della Crimea, ha comunicato l'ufficio stampa del Distretto Militare Meridionale.Le navi da guerra coinvolte nelle esercitazioni includono fregate, mezzi di pattugliamento e piccole navi missilistiche, mezzi da sbarco e piccole navi da guerra anti-sottomarino, oltre a navi da sminamento. Partecipano anche le truppe di difesa costiera e l'aviazione navale della Flotta, con manovre di tiro con fuoco d'artiglieria e attacchi a bersagli simulati in mare, sulla costa e in cielo.Le esercitazioni fanno parte di una più ampia serie di esercitazioni che si tengono nei mesi invernali, guidate dal comandante in capo della Marina, l'ammiraglio Nikolay Evmenov, e coinvolgono oltre 140 navi da guerra e di supporto, oltre 60 aerei, mille mezzi militari di vario tipo e 10mila soldati.

