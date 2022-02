https://it.sputniknews.com/20220212/regno-unito-primo-decesso-per-febbre-di-lassa-malattia-simile-allebola-15064952.html

Regno Unito: primo decesso per "febbre di Lassa", malattia simile all'Ebola

Regno Unito: primo decesso per "febbre di Lassa", malattia simile all'Ebola

Una persona è morta in Inghilterra per la febbre di Lassa, malattia causata da un virus simile all'Ebola. Ora si cerca di rintracciare le persone che hanno... 12.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-12T11:26+0100

2022-02-12T11:26+0100

2022-02-12T11:26+0100

inghilterra

gran bretagna

regno unito

mondo

malattie

virus

allarme

sicurezza

medicina

salute

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/07/10230771_0:127:3191:1921_1920x0_80_0_0_1c520d0c1be2befcce2e25b023d0dea8.jpg

Una persona ricoverata al Luton and Dunstable University Hospital, nel Bedfordshire, in Inghilterra, è morta per le conseguenze di un virus simile all'Ebola. La conferma è stata data dalla stessa clinica.L'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (Ukhsa) aveva annunciato, nei giorni scorsi, tre casi d'infezione.L'Ukhsa sta cercando di rintracciare coloro che nei giorni scorsi hanno avuto stretti contatti con gli appartenenti al nucleo familiare che sono risultati positivi al virus, a cui apparteneva l'uomo deceduto.I tre positivi erano di recente tornati in Inghilterra dall'Africa occidentale.La febbre di LassaL'istituto superiore di Sanità riferisce che la malattia "fa parte del gruppo delle febbri emorragiche virali (Fev), patologie di origine virale a carattere sistemico, caratterizzate da esordio improvviso, acuto e spesso accompagnate da manifestazioni emorragiche".Serbatoi naturali per la malattia sono in genere animali o insetti e Il virus è di solito confinato alle aree in cui vivono le specie ospiti.Si può verificare la trasmissione interumana attraverso il contatto diretto con sangue, urine, feci o altre secrezioni corporee di una persona con febbre di Lassa.Sono frequenti le infezioni contratte all'interno degli ospedali. Nella maggior parte dei casi, l'infezione è asintomatica. I casi gravi sono quasi sempre fatali per ipovolemia (la diminuzione del volume di gas circolante) e insufficienza epatica acuta.Il tasso di mortalità generale è molto basso e si aggira sull'1%, ma può toccare il 15% nei pazienti ospedalizzati con malattia grave e il 30% nelle donne in gravidanza.

https://it.sputniknews.com/20211010/ebola-oms-lancia-lallarme-per-il-congo-registrato-un-nuovo-caso-di-infezione--13248764.html

https://it.sputniknews.com/20211002/scoperto-un-gene-che-potrebbe-essere-in-grado-di-bloccare-lebola-e-lhiv-13136759.html

inghilterra

gran bretagna

regno unito

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

inghilterra, gran bretagna, regno unito, mondo, malattie, virus, allarme, sicurezza, medicina, salute, sanità