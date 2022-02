https://it.sputniknews.com/20220212/pechino-2022-e-11esima-medaglia-per-litalia-argento-per-omar-visintin-e-michela-moioli--15058195.html

Pechino 2022, 11a medaglia per l'Italia: argento a Omar Visintin e Michela Moioli

Omar Visintin e Michela Moiol vincono la medaglia d'argento nello snowboard a squadre miste. Sorpassati solo dagli USA, si lasciano alle spalle il Canada. È... 12.02.2022, Sputnik Italia

Omar Visintin e Michela Moioli hanno vinto la medaglia d'argento per l'Italia nella disciplina dello snowboard a squadre miste, gara che ha visto il suo debutto proprio a queste olimpiadi.Sorpassati dalla squadra statunitense di Nick Baumgartner e della neo-campionessa olimpica Lindsey Jacobellis, si lasciano alle spalle il team canadese di Eliot Grondin e Meryeta Odine.Quarto posto per il team di "Italia 2", composto da Lorenzo Sommariva e Caterina Carpano, caduta quando era in fase di forte recupero.Un ottimo risultato per l'Italia, che con questa gara mette nel medagliere la medaglia numero 11.

