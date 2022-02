https://it.sputniknews.com/20220212/omicron-lallarme-dellecdc-non-sara-lultima-variante-15076672.html

Omicron, l'allarme dell'Ecdc: "Non sarà l'ultima variante"

Omicron, l'allarme dell'Ecdc: "Non sarà l'ultima variante"

Per la direttrice dell'Ecdc, Andrea Ammon, intervistata da Radio 1 potrebbero esserci nuove varianti oltre Omicron: "La pandemia non è finita".

2022-02-12T19:35+0100

2022-02-12T19:35+0100

2022-02-12T19:35+0100

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/15050625_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_45b026a689791d281e0a7c51cc3dd8e1.jpg

La variante Omicron segnerà davvero il passaggio da epidemia ad endemia? Per gli esperti del Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc) è uno scenario molto improbabile.Il Covid-19 è destinato a restare, scommette Andrea Ammon, la direttrice dell’agenzia, che avverte: “La pandemia non è finita”. Insomma, mentre diversi Stati europei iniziano ad abbandonare progressivamente le restrizioni, dall’agenzia con sede a Stoccolma, in Svezia, arriva un appello alla cautela. Nell’ultima mappa del rischio diffusa ieri proprio dall’Ecdc, l’Europa è ancora colorata di rosso scuro, il colore che indica il massimo livello di rischio.“Stiamo monitorando molto attentamente quello che succede soprattutto a livello di ospedalizzazione e terapie intensive", ha spiegato Ammon. “Se ci sarà un cambiamento di approccio nelle misure saranno i paesi a deciderlo. Attualmente - ha proseguito - vediamo un'enorme differenza tra le situazioni dei paesi in Europa”. Infine, spiega che dalla pandemia abbiamo “imparato molto”, ma che non sappiamo ancora tutto del virus. “Spesso ci ha sorpreso in questi due anni quindi dobbiamo stare molto attenti”, avverte.Tra le misure che la direttrice dell’Ecdc suggerisce per tenere sotto controllo nuove ondate pandemiche c’è il rafforzamento della sorveglianza e del sequenziamento “per individuare il prima possibile le nuove le varianti del virus”.A metà gennaio, secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, Omicron in Italia era arrivata già all'81 per cento di diffusione, con picchi tra il 33 e il 100 per cento a seconda delle regioni. Oggi secondo gli esperti, come Mauro Pistello, intervistato dall'Adnkronos Salute, la variante potrebbe aver raggiunto il 100 per cento, soppiantando completamente la Delta.

https://it.sputniknews.com/20220211/covid-in-italia-contagi-ancora-in-calo-guariti-oltre-10-milioni-da-inizio-pandemia-15056548.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

coronavirus nel mondo