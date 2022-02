https://it.sputniknews.com/20220212/olimpiadi-di-pechino-2022-ecco-gli-italiani-in-gara-oggi-12-febbraio-15066818.html

Olimpiadi di Pechino 2022, ecco gli italiani in gara oggi 12 febbraio

Proseguono, in Cina, le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, e questo 12 febbraio ha già regalato all’Italia un magnifico argento nello snowboard misto a... 12.02.2022, Sputnik Italia

olimpiadi pechino 2022

Vediamo allora gli italiani in gara oggi, 12 febbraio, alle Olimpiadi di Pechino 2022, che non hanno ancora gareggiato e sperano in una medaglia, come i loro compagni.Dove vedere le Olimpiadi di Pechino 2022 il 12 febbraio?Le competizioni delle Olimpiadi di Pechino 2022 sono visibili in chiaro su Rai Sport e Rai 2, anche attraverso Raiplay, per connessioni dall’Italia. Le trasmissioni si concentrano in particolare sulle gare degli italiani.A pagamento è possibile vedere tutte le competizioni, attraverso Eurosport e Discovery+.

