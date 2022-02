https://it.sputniknews.com/20220212/muore-a-10-anni-era-ricoverato-al-bambin-gesu-per-covid-15071595.html

Muore a 10 anni, era ricoverato al Bambin Gesù per Covid

Non ce l'ha fatta il bimbo di Pomezia di soli 10 anni ricoverato al Bambino Gesù di Roma per Covid, si è spento nella notte tra giovedì e venerdì. 12.02.2022, Sputnik Italia

Si apprende che il bambino aveva un'altra patologia di "base impegnativa, ma non era ricoverato per quel motivo", era infatti stato ricoverato il 31 gennaio dopo aver contratto il coronavirus.Il decesso è avvenuto per Covid, che ha complicato la situazione già fragile del paziente.Secondo indiscrezioni, la famiglia del bimbo era vaccinata, ma non ha fatto in tempo a vaccinare il figlio, siccome il via ai vaccini per questa fascia d'età è arrivato solo a metà dicembre.Intanto esprimono vicinanza alla famiglia i sanitari e le istituzioni, che si fanno appello per proseguire con la vaccinazione anti-Covid dei bambini e dei ragazzi, per proteggere tutti, anche i più fragili, dai rischi della malattia.Questo quanto comunica in una nota congiunta dell'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, dove il bambinoera in cura.Sin da novembre scorso il Bambino Gesù di Roma si è riempito di bambini affetti da Covid-19, di cui alcuni anche in forma grave.Campagna vaccinale per i più giovaniProcede intanto la campagnia di vaccinazione per le fascie d'età più giovani:

