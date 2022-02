https://it.sputniknews.com/20220212/migranti-calogero-pisano-fdi-situazione-fuori-controllo-2022-anno-boom-di-sbarchi-15081382.html

Migranti, Calogero Pisano (FdI): "Situazione fuori controllo, 2022 anno boom di sbarchi"

Migranti, Calogero Pisano (FdI): "Situazione fuori controllo, 2022 anno boom di sbarchi"

Fratelli d'Italia, in un comunicato stampa del commissario provinciale, ha espresso preoccupazione per la ripresa degli sbarchi di migranti clandestini presso... 12.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-12T19:00+0100

2022-02-12T19:00+0100

2022-02-12T19:00+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/03/10210283_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_fed045cd0cc6df6bb0640437d06b3564.jpg

"Mentre il Governo Draghi è impegnato a discutere sul green pass, misura liberticida e discriminatoria nei confronti degli italiani nulla fa per fermare i continui sbarchi che da mesi si susseguono sulle coste di Lampedusa, dove, nell'assoluta indifferenza del Ministro dell'Interno Lamorgese, continuano ad approdare centinaia di clandestini ogni giorno".A riferirlo, in un comunicato stampa, è il commissario provinciale di Fratelli d'Italia, Calogero Pisano.Secondo l'esponente dello schieramento di centrodestra "l'hotspot lampedusano di Contrada Imbriacola, che dopo gli arrivi delle ultime ore conta ben 445 ospiti a fronte dei 250 posti disponibili, fotografa una situazione fuori controllo che, se il Viminale dovesse continuare a non prendere i necessari ed opportuni provvedimenti, connoterebbe il 2022 come l'anno boom per l'immigrazione clandestina"Gli sbarchi a LampedusaLa scorsa notte due imbarcazioni, con a bordo rispettivamente 83 e 100 persone, sono state avvistate dalla Guardia Costiera si trovavano ormai ad un miglio dalla costa dell’isola, in provenienza dalle coste libiche.Nella giornata precedente sull’isola di Lampedusa erano arrivati poi altri 225 migranti a bordo di 5 diversi natanti della disperazione.Complessivamente presso l'hotspot lampedusano si trovano ad oggi 445 ospiti, con un primo gruppo di 110 che dovrebbe essere trasferito presso contrada Cala Pisana dove è ancorata la nave quarantena Aurelia.Prefettura di Agrigento e Ministero dell’Interno lavorano a un nuovo trasferimento, si temono ulteriori sbarchi nei prossimi giorni.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia