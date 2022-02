https://it.sputniknews.com/20220212/maestra-assunta-ben-15-volte-il-lunedi-e-licenziata-il-martedi-tribunale-condanna-il-miur-15080930.html

Maestra assunta ben 15 volte il lunedì e licenziata il martedì: tribunale condanna il Miur

Maestra assunta ben 15 volte il lunedì e licenziata il martedì: tribunale condanna il Miur

L’assurdo che ha vissuto una maestra di scuola primaria a Conegliano in provincia di Treviso, quando tra il 2018 e il 2019 è stata trattata da lavoratrice a... 12.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-12T22:51+0100

2022-02-12T22:51+0100

2022-02-12T22:51+0100

scuola

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/02/9488688_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0841d7614e95e43bf45b406bde6456d.jpg

Lei si è rivolta al tribunale di Treviso, il quale dopo tre anni riconosce i suoi diritti e il suo lavoro come supplente part-time, condannando il Ministero dell’Istruzione a versarle gli stipendi arretrati non ricevuti.La maestra, riporta la sentenza, aveva “prestato attività corrispondente a quella di supplente part-time al 50% dal 21 settembre 2018 al 21 maggio 2019”.Tuttavia il Ministero non ha mostrato solerzia nel pagare e così la maestra ha dovuto fare ricorso al Tribunale amministrativo regionale per ottenere quanto le spetta. Il Tar ha intimato il Miur a dare esecuzione alla sentenza. In caso contrario sarà l’Ufficio scolastico regionale del Veneto a pagare la maestra.Inoltre, non le sono state riconosciute nemmeno l’anzianità di servizio e la maturazione dei 12 punti utili per la graduatoria.L’Agi riporta che il Ministero oltre a pagare le spese legali di 2500 euro non aveva fatto altro, e non si è nemmeno costituito in giudizio al Tar.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

scuola