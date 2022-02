https://it.sputniknews.com/20220212/m5s-nessuna-questione-politica-su-conte-e-lui-il-leader-del-movimento-15073835.html

M5s, "nessuna questione politica" su Conte, è lui il leader del movimento

M5s, "nessuna questione politica" su Conte, è lui il leader del movimento

Il presidente della Camera Roberto Fico rassicura in risposta ai cronisti che lo hanno incontrato all'apertura di Nauticsud, a Napoli. 12.02.2022

Dopo l'incontro dei giorni scorsi tra Grillo e Conte, il presidente della Camera Roberto Fico ha rassicura gli animi dei pentastellati in occasione dell'apertura del Nauticsud a NapoliFico Ha poi usato una metafora dicendo: "Non guardate sempre il dito ma la luna (...) e la luna in questo caso è il nostro Paese".Nell'intervento ha poi esortato a "spendere bene" i fondi del Pnrr, specie al Sud:La risposta di Fico arriva alla luce della sentenza del Tribunale di Napoli che ha sospeso le due delibere che avevano permesso la modifica allo statuto del Movimento e la susseguente elezione del nuovo presidente Giuseppe Conte, sentenza che aveva suscitato numerose reazioni, dai pentastellati in primis, ma anche da parte di Pd, Articolo Uno ed altri partiti, che avevano preso la notizia quasi come una ingerenza degli organi giudiziari nella sfera politica del Paese. Nei giorni scorsi Beppe Grillo era giunto a Roma per incontrare Conte e "tirare le fila" della situazione in seno al Movimento. Dall'incontro romano tra i due, il Movimento esce ricompatto tra le sue fila, con l'annuncio che intanto si presenterà al Tribunale partenopeo una immediata istanza di revoca della decisione presa dallo stesso, che ha congelato di fatto statuto e reggenza di Conte al M5s. All'interno del M5s si confida che gli elementi emersi consentano di poter ottenere una tempestiva revoca" della sospensione.Anche Conte ha voluto sottolineare al termine dell'incontro con Grillo che non vi sarebbe alcuno dubbio alla propria leadership, e che il tema non è politico, ma solo giudiziario.

