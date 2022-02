https://it.sputniknews.com/20220212/lunione-europea-autorizza-i-cittadini-a-mangiare-i-grilli-domestici-15054160.html

L’Unione Europea autorizza i cittadini a mangiare i grilli domestici

E sarà ampia la scelta per i consumatori, perché lo ritroveremo nei supermercati, il grillo domestico, come prodotto intero, congelato o essiccato e anche in polvere.Grilli per tutti i gusti e con l’approvazione di tutti gli Stati dell’Unione Europea il giorno 8 dicembre 2021.L’autorizzazione è giunta a seguito di una “rigorosa valutazione dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare che ha concluso che il consumo di questo insetto è sicuro per gli usi presentati dalla società richiedente”, riporta l’Agi.I prodotti contenenti il grillo domestico “saranno etichettati in modo appropriato per segnalare eventuali potenziali reazioni allergiche” ha scritto l’Unione Europea.La Commissione Europea per aumentare la disponibilità di cibo, ora si avvale anche degli insetti che reputa essere nutrienti e anche salutari per i suoi cittadini, in quanto sono ricchi di grassi, proteine, vitamine, fibre e minerali.La Dieta Mediterranea si arricchirà di nuovi alimenti? Già a novembre aveva introdotto la locusta migratoria tra gli insetti commestibili che le aziende potranno vendere nei negozi alimentari e nei supermercati di casa nostra.Da notare che a richiedere queste introduzioni sono società non italiane. Per la locusta migratoria la richiesta è giunta da una società dei Paesi Bassi.

