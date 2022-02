https://it.sputniknews.com/20220212/legge-sullamianto-finita-in-un-cassetto-losservatorio-nazionale-denuncia-7mila-morti-lanno-15069481.html

Legge sull’amianto finita in un cassetto: l’Osservatorio nazionale denuncia 7mila morti l’anno

Legge sull’amianto finita in un cassetto: l’Osservatorio nazionale denuncia 7mila morti l’anno

L’ex ministro dell’Ambiente Costa (M5s) aveva nominato una commissione per produrre una relazione sulla situazione dell’amianto, dal momento che la legge del... 12.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-12T17:03+0100

2022-02-12T17:03+0100

2022-02-12T17:03+0100

ambiente

tutela dell'ambiente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0c/15073264_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_87edcccb6bc867ddb77315bfa175e5eb.jpg

La relazione era giunta in tempi record al Ministero, già a giugno 2020. A causa della pandemia e la conseguente caduta del governo nel 2021, la relazione con una proposta di legge resta nel cassetto a giacere.Secondo il presidente dell’Osservatorio nazionale sull’amianto (Ona), “Manca la volontà politica, a qualcuno interessa più il nucleare”, ha riferito Ezio Bonanni.Bonanni fa notare che anche nel Pnrr “non c’è quasi nulla” sull’amianto, che pure resta un materiale industriale altamente inquinante ancora presente sui tetti e capannoni industriali in molte aree semi-abbandonate dell’Italia.Viene fatto notare da Bonanni che in Italia giacciono ancora 40 milioni di tonnellate di amianto da bonificare e che nel Pnrr si fa menzione solo di un incentivo per sostituire l’amianto dai tetti delle fattorie.Anche il Superbonus 110% non offre molte opportunità, dal momento che è incluso solo “se ristrutturi tutto”.Il fondatore di Ona attacca, quindi, direttamente il ministro della transizione ecologica:

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ambiente, tutela dell'ambiente