https://it.sputniknews.com/20220212/la-norvegia-rimuove-le-ultime-restrizioni-anti-covid-19-15071748.html

La Norvegia rimuove le ultime restrizioni anti-Covid-19

La Norvegia rimuove le ultime restrizioni anti-Covid-19

Oggi la Norvegia revoca le sue ultime restrizioni anti-Covid eliminando le indicazioni sul distanziamento sociale e l'uso di maschere negli spazi affollati... 12.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-12T19:10+0100

2022-02-12T19:10+0100

2022-02-12T19:10+0100

norvegia

mondo

coronavirus

green pass

riapertura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/812/67/8126743_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_e73c5504fe8bbb728e8ad4da39509dfa.jpg

Da oggi anche la Norvegia è nella lista dei Paesi che hanno deciso di allentare le restrizioni imposte dalla lotta al coronavirus."Stiamo rimuovendo la raccomandazione sul distanziamento sociale", ha affermato il primo ministro Jonas Gahr Store in conferenza stampa, come riportato da vari media.iIà all'inizio di questo mese la Norvegia aveva già rimosso la maggior parte delle altre restrizioni legate al Covid, dall'obbligo imposto del lavoro a distanza alla limitazione alle dimensioni degli assembramenti.L'obbligo di sottoporsi ad auto-isolamento dopo un test Covid positivo è stato declassato sabato a semplice raccomandazione.Il capo del governo, però, ha sottolineato che "la pandemia non è finita", consigliando a chi non è stato vaccinato e a chi è a rischio di "continuare a osservare il distanziamento sociale e di indossare le mascherine quando il distanziamento non è possibile".Da inizio pandemia, in Norvegia si sono registrati 986.851 casi positivi e 1.440 decessi per il virus, in un Paese ove il 91% della popolazione ha ricevuto almeno due dosi di vaccino.Altri Paesi stanno provvedendo ad allentare le restrizioni per il Covid, a partire da Belgio, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, ricordando che la Danimarca è stata la prima in area Ue a togliere tutti i divieti.

https://it.sputniknews.com/20220201/la-danimarca-elimina-tutte-le-restrizioni-relative-al-covid-19-e-il-primo-paese-dellue--14861725.html

norvegia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

norvegia, mondo, coronavirus, green pass, riapertura