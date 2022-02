https://it.sputniknews.com/20220212/governo-salva-napoli-in-arrivo-13-miliardi-manfredi-promette-aumento-tasse-solo-per-i-benestanti-15062421.html

Governo salva Napoli, in arrivo €1,3 miliardi. Manfredi promette aumento tasse solo per i benestanti

Per far riemergere il capoluogo campano dagli abissi dei debiti in cui si trova da anni, e da cui neppure l'ex sindaco Luigi De Magistris è riuscita a tirarla... 12.02.2022, Sputnik Italia

Il Comune di Napoli ha ottenuto un prestito a fondo perduto dal governo, per evitare il default. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, al Napoli Today dice che con questi soldi Napoli copre gran parte dei 2 miliardi di debiti accumulati.“Noi eravamo già in dissesto e con queste risorse a fondo perduto ci salveremo”, ha affermato il sindaco al quotidiano locale.Le opposizioni criticano Manfredi, perché in campagna elettorale aveva promesso 5 miliardi per Napoli, ma arriva poco più di un quinto della somma attesa. Lui risponde:Tuttavia, bisognerà migliorare la riscossione delle tasse, “perché non possiamo accettare che due terzi dei cittadini non paghi le tasse. Non abbiamo un sistema di notifica efficace, le comunicazioni arrivano quando sono già scadute: una cosa da terzo mondo”, ha affermato Manfredi.Per quanto riguarda l’aumento delle tasse, Manfredi rassicura i cittadini se vi sarà un aumento delle aliquote, ciò avverrà nei prossimi anni e sarà dello 0,1 o dello 0,2%, ma soltanto per i redditi alti.

