Diabete, alcuni semi possono ridurre la glicemia del 39%

Per chi soffre del diabete di tipo 2, è importante concentrarsi sugli alimenti che aiutano a prevenire l'obesità e migliorare il controllo della glicemia... 12.02.2022, Sputnik Italia

I semi di chia sono considerati dai nutrizionisti uno dei rimedi naturali efficaci per agevolare la lotta contro il diabete. Questi semi della pianta di Salvia hispanica sono spesso indicati anche come super-cibo perché sono molto ricchi di importanti nutrienti e antiossidanti.In un esperimento in cui i partecipanti (maschi) hanno consumato sia semi di chia che di lino, mangiare semi di chia ha prodotto effetti più forti, con una riduzione del 39% dei livelli di zucchero nel sangue. I livelli di glicemia nel sangue dei volontari sono stati registrati a stomaco vuoto ed entro due ore dal pasto.Secondo gli esperti, la fibra solubile che si trova nella chia può aiutare ad abbassare il colesterolo cattivo legandosi ai lipidi nel tratto digestivo, rimuovendoli dall'organismo. Questo è importante nella lotta contro il diabete, poiché il colesterolo alto aggrava le possibili complicazioni nei diabetici.Un altro studio canadese ha confrontato le prestazioni delle persone che hanno consumato semi di chia (30 grammi al giorno) e avena. Dopo sei mesi, i partecipanti al gruppo di semi di chia hanno mostrato livelli ematici più bassi di un marker infiammatorio chiamato proteina C-reattiva. Avevano anche un peso corporeo, una circonferenza della vita e livelli di zucchero nel sangue inferiori. Gli esperti hanno scoperto che le persone con diabete, nei loro tentativi di perdere peso, hanno più successo nel dimagrire quando includono semi di chia nel loro regime alimentare.

