https://it.sputniknews.com/20220212/debito-pubblico-italiano-in-calo-e-pil-2022-al-4-per-visco-ci-sono-segnali-incoraggianti-15073964.html

Debito pubblico italiano in calo e Pil 2022 al +4%, per Visco ci sono "segnali incoraggianti"

Debito pubblico italiano in calo e Pil 2022 al +4%, per Visco ci sono "segnali incoraggianti"

Il 2021 meraviglioso dell’economia italiana in recupero sul 2020, si espanderà anche nel corso del 2022 con un +4% di Pil, che c iriporterà in pareggio con... 12.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-12T17:38+0100

2022-02-12T17:38+0100

2022-02-12T17:38+0100

economia

banca d`italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/04/10368263_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_810d87a4f1bdd4cdd6e9a8b44fa75e48.jpg

Secondo Visco, infatti, i rischi di breve termine sono al ribasso. Questi rischi riguardano in particolare il “persistere di tensioni geopolitiche e dagli effetti che ne possono conseguire sui costi delle materie prime, in special modo dell’energia, e sugli scambi di prodotti intermedi lungo le catene globali del valore”.Il debito pubblico italianoGrazie alla marcata ripresa dell’economia si è potuto “interrompere l’aumento del rapporto tra debito pubblico e prodotto, che alla fine del 2021 potrebbe essere sceso su valori prossimi al 150 per cento (da circa il 156 per cento raggiunto nel 2020), un livello nettamente inferiore a quanto previsto all’inizio dello scorso anno e anche alle valutazioni ufficiali pubblicate in autunno”, dice Ignazio Visco nella sua relazione.Un risultato che porta l’Italia in una situazione migliore e che le permetterà di meglio resistere agli scossoni dati dai mercati allo spread Btp-Bund.L’inflazionePer quanto riguarda l’inflazione osservata “in molti paesi” nel 2021, Visco addebita ai “marcati rincari dell’energia da fonti fossili” la causa, dovuta alle “strozzature nelle catene produttive, l’incremento dei costi dei trasporti internazionali”.Secondo Visco l’inflazione si riassorbirà a partire dal 2023.Nonostante i problemi presentati dalle condizioni economiche attuali, Visco ritiene che la politica monetaria resterà espansiva in Europa, “anche se la graduale normalizzazione proseguirà a un ritmo coerente con la ripresa dell’economia e l’evoluzione delle prospettive sui prezzi”.Fondamentale sarà la “flessibilità” della politica monetaria per “contrastare i rischi provenienti da una ingiustificata frammentazione delle condizioni finanziarie tre le economie dell’area” dell’euro.Effetti della transizione ecologicaDa non trascurare, prosegue Visco, l’effetto della transizione energetica da fonti fossili a fonti rinnovabili, che avrà sicuramente un riflesso al rialzo sui costi dell’energia.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia, banca d`italia