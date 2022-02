https://it.sputniknews.com/20220212/covid-19-la-protesta-contagia-anche-laustralia-migliaia-di-manifestanti-di-fronte-al-parlamento-15064059.html

La protesta "contagia" anche l'Australia: migliaia di manifestanti di fronte al parlamento - Video

Sale la protesta in Australia con la marcia verso il parlamento. Secondo fonti di polizia, in 10.000 si sono dati appuntamento per protestare contro le... 12.02.2022, Sputnik Italia

Tre persone sono state arrestate, uno dei quali è un camionista che non si è fermato ad un posto di blocco, mentre il primo ministro del Commonwealth dell'Australia Scott Morrison chiede di "protestare in modo pacifico e rispettoso".Il premier ha poi affermato che "l'Australia è un paese libero e queste persone hanno il diritto di manifestare", sottolineando come l'obbligo di vaccinale, in alcuni stati australiani, non è stato indetto dal governo centrale.I manifestanti si erano radunati precedentemente sui prati del Parlamento e, nonostante l'invito della polizia a rimanere dietro le barricate, in 100 hanno violato la recinzione, con la polizia che stentava a tenerli sotto controllo.Da fonti di polizia si è saputo che giovedì è avvenuta un'aggressione presso gli uffici del Canberra Harness Racing Club, presso l'Exhibition Park di Canberra. Una persona è finita all'ospedale, anche se le ferite non sono gravi.La polizia ha invitato chiunque avesse qualsiasi informazione relativa al suddetto incidente a farsi avanti.

