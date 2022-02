https://it.sputniknews.com/20220212/covid-19-francia-come-il-canada-oltre-3300-mezzi-pesanti-in-marcia-sulla-capitale-per-protesta-15060352.html

Covid-19, Francia come il Canada: oltre 3300 mezzi pesanti in marcia sulla capitale per protesta

Covid-19, Francia come il Canada: oltre 3300 mezzi pesanti in marcia sulla capitale per protesta

Su ispirazione del modello canadese, più di 3.300 mezzi pesanti sono in marcia verso la capitale francese nel "convoglio della libertà" per protestare contro... 12.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-12T10:03+0100

2022-02-12T10:03+0100

2022-02-12T10:18+0100

francia

coronavirus

mondo

parigi

protesta

sciopero

camionisti

sicurezza

vaccino

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/14175423_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_3e4df0fd9808d7915a30c79c06986e72.jpg

La protesta riunisce tutti gli appartenenti ai vari movimenti di protesta che interessano il Paese: gilet gialli, no-vax, no-green pass, ma anche gli "indignati" e chi, in generale, non è in linea con le decisioni del governo Macron.Euronews riporta le parole di uno dei partecipanti all'ennesima protesta in atto, un disoccupato 36enne di nome Aurélien: La prefettura di Parigi ha intanto vietato il raduno e il primo ministro francese Jean Castex ha annunciato che "i manifestanti verranno fermati, nel caso in cui intendano bloccare la circolazione nella capitale"."Forze ingenti (della gendarmeria) saranno schierati ai caselli che circondano Parigi e la gendarmeria è pronta a schierare i suoi veicoli blindati, nel caso in cui sia necessario fermare le auto o partecipare al mantenimento dell'ordine", si legge in un tweet.Il prefetto di Parigi, Didier Lallement, ha annunciato che la risposta delle forze dell'ordine, parafrasando, sarà "ferma e decisa" e che il livello di guardia nella Capitale è "significativo", come riporta ancora Euronews:Durante il passaggio per Lione, il convoglio ha sollevato l'entusiasmo dei cittadini. Nella notte tra il 10 e l'11 febbraio, i componenti del convoglio sono stati accolti in un'atmosfera bonaria dagli abitanti, che si sono avvicinati ai bordi della strada e, in alcuni casi, hanno intonato La Marsigliese:"Atmosfera incredibile questa sera a #Lione per accogliere i camionisti del convoglio della libertà", "Grande atmosfera per l'arrivo di centinaia di veicoli dal 'convoglio della libertà' a Lione", si legge in alcuni tweetA Limoges, La Marsigliese si è fatta sentire tra le fila di persone che hanno accolto il convoglio ispirato dal movimento canadese, i cui camionisti paralizzano Ottawa da quasi due settimane, chiedendo la fine delle misure sanitarie.

https://it.sputniknews.com/20220208/dopo-il-canada-e-la-volta-della-nuova-zelanda-i-camionisti-circondando-il-parlamento-14996046.html

https://it.sputniknews.com/20220212/canada-giudice-ordina-la-fine-del-blocco-del-freedom-convoy-allambassador-bridge-15058520.html

https://it.sputniknews.com/20220207/proteste-camionisti-in-canada-sindaco-di-ottawa-dichiara-lo-stato-di-emergenza-14953335.html

francia

parigi

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

francia, coronavirus, mondo, parigi, protesta, sciopero, camionisti, sicurezza, vaccino, green pass