https://it.sputniknews.com/20220212/cina-autobus-esplode-a-shenyang-un-morto-e-42-feriti--15076098.html

Cina, autobus esplode a Shenyang, un morto e 42 feriti

L'esplosione di un autobus si è verificata a Shenyang, città nel nord-est della Cina. Lo riferiscono fonti di polizia, precisando che il bilancio... 12.02.2022

2022-02-12T18:46+0100

Una persona è morta e 42 sono rimaste ferite nell'esplosione di un autobus nella città cinese di Shenyang, in Liaoning, nel nord-est del Paese, ha detto la polizia locale. Sono tuttora in corso le indagini per capire le cause dell'incidente.

