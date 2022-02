https://it.sputniknews.com/20220212/chef-di-casa-sanremo-alessio-terranova-muore-in-un-incidente-stradale-a-messina-15080334.html

Chef di Casa Sanremo Alessio Terranova muore in un incidente stradale a Messina

Aveva partecipato come chef di "Casa Sanremo" al Festival della canzone italiana Alessio Terranova, di 37 anni, e stava rientrando a casa nel messinese quando...

messina, italia

festival di sanremo

sanremo

L’incidente sul ponte della stata 113 tra Oliveri e Falcone, ricostruisce il quotidiano La Sicilia.Lo chef viaggiava con un amico a bordo della sua Bmw bianca quando è andata fuori strada e si è schiantata contro il guard rail. Trasportato all’ospedale di Patti, per lui non c’è stato nulla da fare.Ferito ma vivo, invece, l’amico di 33 anni che lo accompagnava. Questi è ricoverato all’ospedale Fogliani di Milazzo.Terranova era originario proprio di Falcone, si trovava quindi a pochi chilometri da casa sua quando è avvenuto l’incidente.Dolore e smarrimento ha manifestato il sindaco di Falconara sul profilo Facebook:“In meno di una settimana dall’immensa soddisfazione professionale di Sanremo ed al farci gioire per te e con te, a lasciarci distrutti e smarriti per il tuo tragico ed improvviso addio alla vita! Avevi tanti progetti di cui mi parlavi con entusiasmo ed anche ingiustizie subite da riscattare; invece tutto è finito così, con uno schianto fatale ed a ciascuno di noi rimarrà dentro quella parola non detta, quell'atto non fatto”.“Oggi è un giorno triste che lascia poco spazio alle parole, ma che getta nel dolore un'intera comunità”, ha commentato un club sportivo del paesino siciliano.L’Adnkronos riporta che Terranova si era classificato come terzo chef line a Casa Sanremo, l’area ospitalità del Festival.Casa Sanremo si è unita al cordoglio e al ricordo dello chef Terranova.

messina, italia

sanremo

